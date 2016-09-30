 ‘Biz her yerde motiveyiz’ – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
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    ‘Biz her yerde motiveyiz’

    ‘Biz her yerde motiveyiz’

    F.Bahçe basketbol takımı ve teknik heyeti, Euroleague ve Basketbol Süper Ligi tarafından düzenlenen Medya Günü etkinliğine katıldı.

    Başantrenör Zeljko Obradovic, Final Four'un İstanbul'da düzenlenecek olmasına hedefler ve motivasyon yönünden açıklık getirdi. Sırp koç, "Sonuçta nerede olursa olsun, biz her yerde motive oluyoruz. Bizim için fark etmiyor. Hedeflerimiz aynı. Taraftarın desteği bizim için çok özel" dedi. Yeni sezondaki hedefler ve kadroyla ilgili Obradovic, "Yeni sezondaki hedeflerimiz, iyi basketbol oynamak ve taraftarımızı memnun etmek. Geçen seneki kadroyu korumak bizim için çok önemliydi. 'den teklif alan birçok oyuncu vardı. Hepsi bizimle kalmak istedi. Bu bizi çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

    ŞAMPİYONLUK İÇİN NBA'İ REDDETTİ
    F.Bahçe'nin Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic, medya gününde çarpıcı konuştu. Bogdanovic, "F.Bahçe'de kalmak ya da NBA'e gitme konusunu çok düşündüm. NBA benim için de nihai hedef. Phoenix'in teklifini Euroleague kupasını kazanmadan NBA'e gitmek istemediğimden kabul etmedim" diye konuştu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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