Az ama öz
Kasımpaşa ve Gaziantep zaferleriyle ivme kazanan Fenerbahçe’de maça yaklaşık 20 bin taraftar geldi. Stat boş gözükse de sarı-lacivertliler Ülker Stadı’nı karnaval yerine çevirdi.
F.Bahçe'de sezon başında yaşanan kötü gidiş taraftarı derinden etkilemişti. Teknik direktör değişikliği ve oynanan kötü futbol 12. Adam'ı tribünlerden uzaklaştırmıştı. Ancak sarı-lacivertliler'de bu durum yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Dick Advocaat yönetiminde yukarı bir ivme kazanan F.Bahçe, bunun işaretlerini ilk olarak Kasımpaşa karşısındaki farklı zaferle gösterdi.
DÖNÜM NOKTASI G.ANTEP
Ardından G.Antep maçında ise yaklaşık 25 bin taraftar takımdaki düzelmenin farkına varıp tribünlerdeki yerini aldı ve 12. Adam görevini yapmaya başladı. Antep galibiyetiyle mest olan taraftarlar Feyenoord maçında da geç saatte oynanmasına rağmen tribünleri yarı yarıya doldurdu. Takımlarına coşkulu bir destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'e 'namağlup' olarak gelen Hollanda ekibini evine eli boş göndermenin sevincini yaşayıp, görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
'HALA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'
Kaptan Volkan Demirel, maçı gol yemeden bitirmesine sevindiğini belirterek,"Benden mutlusu olamaz. Avrupa'nın en formda takımlarından birini yendik. Gerçekten iyi takım ve iyi kontratak yapıyorlar. Biz yüzde 100'ümüzü verirsek yenemeyeceğimiz takım yok. Zamana ihtiyacımız var. Bu galibiyet, takım olma yolunda bir adım olacaktır" dedi.
HASAN ALİ: KİMSE İNANMADI AMA...
Maçın etkili isimlerinden Hasan Ali de maç sonunda iddialı konuştu. "Türkiye'deki insanlar Feyenoord'u yeneceğimizi düşünmüyordu" diyen başarılı sol bek, "Çünkü bu takım kaybetmemişti. Kimse inanmıyordu ama kazandık. Neredeyse pozisyon bile vermedik. Bu takım Avrupa'da başarıyı hak ediyor" diye konuştu.
DÖNÜM NOKTASI G.ANTEP
Ardından G.Antep maçında ise yaklaşık 25 bin taraftar takımdaki düzelmenin farkına varıp tribünlerdeki yerini aldı ve 12. Adam görevini yapmaya başladı. Antep galibiyetiyle mest olan taraftarlar Feyenoord maçında da geç saatte oynanmasına rağmen tribünleri yarı yarıya doldurdu. Takımlarına coşkulu bir destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'e 'namağlup' olarak gelen Hollanda ekibini evine eli boş göndermenin sevincini yaşayıp, görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
'HALA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'
Kaptan Volkan Demirel, maçı gol yemeden bitirmesine sevindiğini belirterek,"Benden mutlusu olamaz. Avrupa'nın en formda takımlarından birini yendik. Gerçekten iyi takım ve iyi kontratak yapıyorlar. Biz yüzde 100'ümüzü verirsek yenemeyeceğimiz takım yok. Zamana ihtiyacımız var. Bu galibiyet, takım olma yolunda bir adım olacaktır" dedi.
HASAN ALİ: KİMSE İNANMADI AMA...
Maçın etkili isimlerinden Hasan Ali de maç sonunda iddialı konuştu. "Türkiye'deki insanlar Feyenoord'u yeneceğimizi düşünmüyordu" diyen başarılı sol bek, "Çünkü bu takım kaybetmemişti. Kimse inanmıyordu ama kazandık. Neredeyse pozisyon bile vermedik. Bu takım Avrupa'da başarıyı hak ediyor" diye konuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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