Advocaat ideali buldu
Feyenoord, karşısında sıkı bir takım gördü. Bu F.Bahçe 2 farkı yakaladığı maçlarda coşar.
Futbolda maçlar kazanılır kaybedilir, istenilen skorlar alınamayabilir.
Sezon başındaki Monaco maçıyla dünkü maç arasındaki çok büyük fark, Fenerbahçe'nin konsantrasyonu, mücadelesi ve kazanma arzusuydu. Advocaat, 4-3-3'te kararlı. Aşağı yukarı 10 oyuncusunu kafasında netleştirdi. İlk geldiği günlerdeki deneme yanılma döneminde puan hasarlarıyla da olsa ideali buldu.
Sadece Sow'un yerine Volkan Şen oynayacak gibi gözüküyor. Santrforda da Emenike-Sow daha sonra durumlarına göre Van Persie ve Fernandao var ama orta saha bu, savunma bu. Fenerbahçe takımının bugün ilk 11'ini bütün gazeteler, televizyonlar vermişti zaten... Antrenör ideal kadroda ısrarlı.
Feyenoord uzun süredir maç kaybetmediği için özgüvenli başladı ama karşısında sıkı, pres yapan, öne doğru sürekli oynamaya çalışan bir takım gördü. Mücadele etmeyen bir oyuncu dahi yoktu.
Ama olumlu yönde sırıtan oyuncu var mıydı, Lens, Souza, Van der Wiel ve yorulana kadar Hasan Ali. Burada Souza ve Ozan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum.
Kaçırın, bol bol kaçırın... Bir gol kaçırabilirsiniz ama arkanızda Mehmet Topal gibi hepinizin açığını kapatabilecek bir oyuncu varken son maçlarda yaptığınızı sürekli yapın.
Ozan gol atıyor, Souza gol atıyor, gol kaçırıyor ama deniyor. Ben de diyorum Souza gir oralara, yeter ki gir. Ozan sen de gir oralara, yeter ki gir...
Kaçırman önemli değil, atacaksın nasıl olsa... Sizin oralara girmeniz önde oyuncuların işini kolaylaştırdığı kadar arkadaki oyuncuların da öne çıkmasını, alan daraltmasını dolayısıyla da topun tekrar çabuk kazanılmasını sağlıyor.
2 pozisyon, 2 şut imkanı verdi rakibine.
Pozisyonlardan birisi Souza'nın geri pası Kuyt'a, bir tane Kjaer'in ıskası, bir tane de Ozan'ın top kaybıyla şut... İlkini Volkan mükemmel çıkardı, Kuyt'ın ıskasında Volkan'ın üzerinden aşırdı oyuncu. Volkan'ın parmaklarından yavaşlayan topu Skrtel çıkardı.
Volkan Şen döndüğünde F.Bahçe'nin sağ ve sol önde oynayan oyuncuların toplu ve topsuz süratlerini göreceğiz.
Hele hele Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği zaman, bu oyuncuların daha fazla özellikleri ortaya çıkacak.
KARSDROP'A BAYILDIM
Genel anlamda Fenerbahçe çok uzun yıllardır oynadığı oyundan vazgeçip, bol pas yapan, set hücumlarına kalkan takımdan, öne doğru sürekli hızlı oynamaya çalışan bir takıma doğru dönüşüyor.
Buna hafta içindeki bir yazımızda açarak değerlendireceğiz.
Son olarak, bir oyuncuya parantez açmak istiyorum. Dün geceki maçta Feyenoord'un sağ beki Rick Karsdrop'a bayıldım. Henüz 21 yaşında...
Bu Karsdrop'u Feyenoord tutamaz, ileride onu büyük takımlarda izleriz.
Sezon başındaki Monaco maçıyla dünkü maç arasındaki çok büyük fark, Fenerbahçe'nin konsantrasyonu, mücadelesi ve kazanma arzusuydu. Advocaat, 4-3-3'te kararlı. Aşağı yukarı 10 oyuncusunu kafasında netleştirdi. İlk geldiği günlerdeki deneme yanılma döneminde puan hasarlarıyla da olsa ideali buldu.
Sadece Sow'un yerine Volkan Şen oynayacak gibi gözüküyor. Santrforda da Emenike-Sow daha sonra durumlarına göre Van Persie ve Fernandao var ama orta saha bu, savunma bu. Fenerbahçe takımının bugün ilk 11'ini bütün gazeteler, televizyonlar vermişti zaten... Antrenör ideal kadroda ısrarlı.
Feyenoord uzun süredir maç kaybetmediği için özgüvenli başladı ama karşısında sıkı, pres yapan, öne doğru sürekli oynamaya çalışan bir takım gördü. Mücadele etmeyen bir oyuncu dahi yoktu.
Ama olumlu yönde sırıtan oyuncu var mıydı, Lens, Souza, Van der Wiel ve yorulana kadar Hasan Ali. Burada Souza ve Ozan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum.
Kaçırın, bol bol kaçırın... Bir gol kaçırabilirsiniz ama arkanızda Mehmet Topal gibi hepinizin açığını kapatabilecek bir oyuncu varken son maçlarda yaptığınızı sürekli yapın.
Ozan gol atıyor, Souza gol atıyor, gol kaçırıyor ama deniyor. Ben de diyorum Souza gir oralara, yeter ki gir. Ozan sen de gir oralara, yeter ki gir...
Kaçırman önemli değil, atacaksın nasıl olsa... Sizin oralara girmeniz önde oyuncuların işini kolaylaştırdığı kadar arkadaki oyuncuların da öne çıkmasını, alan daraltmasını dolayısıyla da topun tekrar çabuk kazanılmasını sağlıyor.
2 pozisyon, 2 şut imkanı verdi rakibine.
Pozisyonlardan birisi Souza'nın geri pası Kuyt'a, bir tane Kjaer'in ıskası, bir tane de Ozan'ın top kaybıyla şut... İlkini Volkan mükemmel çıkardı, Kuyt'ın ıskasında Volkan'ın üzerinden aşırdı oyuncu. Volkan'ın parmaklarından yavaşlayan topu Skrtel çıkardı.
Volkan Şen döndüğünde F.Bahçe'nin sağ ve sol önde oynayan oyuncuların toplu ve topsuz süratlerini göreceğiz.
Hele hele Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği zaman, bu oyuncuların daha fazla özellikleri ortaya çıkacak.
KARSDROP'A BAYILDIM
Genel anlamda Fenerbahçe çok uzun yıllardır oynadığı oyundan vazgeçip, bol pas yapan, set hücumlarına kalkan takımdan, öne doğru sürekli hızlı oynamaya çalışan bir takıma doğru dönüşüyor.
Buna hafta içindeki bir yazımızda açarak değerlendireceğiz.
Son olarak, bir oyuncuya parantez açmak istiyorum. Dün geceki maçta Feyenoord'un sağ beki Rick Karsdrop'a bayıldım. Henüz 21 yaşında...
Bu Karsdrop'u Feyenoord tutamaz, ileride onu büyük takımlarda izleriz.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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