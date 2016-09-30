 14 yıllık hesabı kapattı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    14 yıllık hesabı kapattı

    14 yıllık hesabı kapattı
    Kanarya, 'dan 14 yıl sonra rövanşı aldı. İki takım 2002 yılında Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine rakip olmuş, Feyenoord sahasında 1-0, İstanbul'da ise 2-0 kazanmıştı. O dönem Feyenoord'da olan Van Persie yedek soyunmuştu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    14 yıllık hesabı kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.