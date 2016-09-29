Van Persie kulübede
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, 2 maç aradan sonra ilk 18 kişilik kadroya dahil edildi.
Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de oynanan Zorya maçından sonra teknik direktör Advocaat tarafından ligde Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.
Son 1 haftadır takımla çalışan tecrübeli futbolcu, kariyerine başladığı Feyenoord'a karşı ilk sınavını vermek için yedek kulübesinde Advocaat'tan şans bekledi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:35
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
Van Persie kulübede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.