Van Persie kulübede

Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de oynanan Zorya maçından sonra teknik direktör Advocaat tarafından ligde Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

Son 1 haftadır takımla çalışan tecrübeli futbolcu, kariyerine başladığı Feyenoord'a karşı ilk sınavını vermek için yedek kulübesinde Advocaat'tan şans bekledi.