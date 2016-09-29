 Van Persie kulübede – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Van Persie kulübede

    Van Persie kulübede

    Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, 2 maç aradan sonra ilk 18 kişilik kadroya dahil edildi.

    Van Persie, Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de oynanan Zorya maçından sonra teknik direktör Advocaat tarafından ligde ve Gaziantepspor karşılaşmalarında hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

    Son 1 haftadır takımla çalışan tecrübeli futbolcu, kariyerine başladığı 'a karşı ilk sınavını vermek için yedek kulübesinde Advocaat'tan şans bekledi.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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