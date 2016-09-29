 Şen son kez cezalı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Şen son kez cezalı

    Şen son kez cezalı
    ile geçen sezon oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Volkan Şen bu akşam da yok. kadrosunda yer almayan Fernandao ile Aatıf da karşısında forma giyemeyecekler. Cezası 30 Eylül'de bitecek olan Şen, 20 Ekim'deki M. United sınavında takımdaki yerini alabilecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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