 Özgecan’a ziyaret – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Özgecan’a ziyaret

    Özgecan’a ziyaret
    Mersin'deki Özgecan Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, 11 Şubat 2015'te cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti. Öte yandan F.Bahçe ilk maçında 'ı 77-62 yendi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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