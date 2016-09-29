 'Kazanmak zorundayız' – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    'Kazanmak zorundayız'

    'Kazanmak zorundayız'

    Hollandalı teknik adam, “Manchester United grubun favorisi. Diğer takımlar ikincilik için yarışacak , United önünde sürpriz bir galibiyet aldı. Kazanamazsak işler bizim için zorlaşır” dedi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, ile grupta 2.'lik için kritik bir maça çıkacaklarını, kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen sarılacivertli çalıştırıcı, "Manchester United'ın ligin favorisi olduğunu düşünüyorum. Diğer takımlar da ikincilik için mücadele edecek. Bildiğiniz gibi Feyenoord, United karşısında sürpriz bir galibiyet aldı. Bu nedenle kazanmak zorundayız. Kazanamazsak işler bizim için zorlaşır" dedi. Feyenoord'un bu sezonki başarısı için, "Hollanda'da ve Avrupa'da yaptıkları inanılmaz. Ancak onların ne yaptığı değil bizim ne yapacağımız önemli. Nereden geldiğinizi ve nereye gittiğimiz görmek için önemli bir maç olacak" diye konuştu.

    Rotasyon yapmayacağını, sahada en iyi oyuncularının olacağını kaydeden Advocaat, "Son iki maçta 7 gol attık. 15 pozisyona girdik. Kalemizde yalnızca 2 gol gördük. Son pası çalışmalıyız" dedi.

    3 ÖN LİBERO
    Advocaat, şöyle devam etti: "3 ön liberoyla çıktığımız doğru değil. Son maçta Ozan ve Josef, Mehmet'in 10 metre önünde oynadılar. Volkan Şen'den çok memnunuz. Sadece final pası hariç. Oyun şekli, hızı çok iyi. Vizyonunu geliştirmesi gerekiyor."

    ?'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'
    Advocaat, Hollandalı gazetecilerin, milli takımdaki görevini bıraktığı için pişman olup olmadığıyla ilgili sorusuna, 'Hayır hiç pişmanlık duymuyorum. Ben kendim için ne iyiyse onu yaparım. Başkalarının ne dediği açıkçası umurumda değil' cevabını verirken, Van Persie'yi oynatıp oynatmayacağı sorusuna ise, "Onu yarın göreceğiz" dedi.

    ?VOLKAN: SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ
    Kaptan Volkan Demirel, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Feynoord'un 9 maçtır Avrupa dahil kaybetmediğini biliyoruz. Kasımpaşa maçıyla başlayan bir kazanma serimiz var. Taraftarımızın desteğiyle onu sürdürmek istiyoruz" dedi. Volkan, yedikleri goller için de, "Aslına bakıldığında fazla bir pozisyon vermeyen bir takımız. Ama gelen top gol oluyor. Bunun kötü savunma yapmakla veya savunma yapmakla alakalı değil. Futbol bazen de şans işidir" yorumunu yaptı.

    FEYENOORD OYNADIĞI 9 MAÇI DA KAZANDI
    A Grubu'ndaki ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Feyenoord, formunun zirvesinde. Hollanda ekibi, teknik direktör Van Bronckhorst yönetiminde bu sezon Eredivisie, Hollanda Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 9 resmi maçı da kazandı.

    KANARYA LALELERİ GÖRÜNCE ŞAKIYOR
    F.Bahçe, Hollanda takımları ile Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez yenildi. Geçen sezon Avrupa Ligi grubunda 'ı 1-0 yenip, 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler; Twente, ve AZ'ye karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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