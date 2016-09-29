'Kazanmak zorundayız'
Hollandalı teknik adam, “Manchester United grubun favorisi. Diğer takımlar ikincilik için yarışacak Feyenoord, United önünde sürpriz bir galibiyet aldı. Kazanamazsak işler bizim için zorlaşır” dedi.
Rotasyon yapmayacağını, sahada en iyi oyuncularının olacağını kaydeden Advocaat, "Son iki maçta 7 gol attık. 15 pozisyona girdik. Kalemizde yalnızca 2 gol gördük. Son pası çalışmalıyız" dedi.
3 ÖN LİBERO
Advocaat, şöyle devam etti: "3 ön liberoyla çıktığımız doğru değil. Son maçta Ozan ve Josef, Mehmet'in 10 metre önünde oynadılar. Volkan Şen'den çok memnunuz. Sadece final pası hariç. Oyun şekli, hızı çok iyi. Vizyonunu geliştirmesi gerekiyor."
?'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'
Advocaat, Hollandalı gazetecilerin, milli takımdaki görevini bıraktığı için pişman olup olmadığıyla ilgili sorusuna, 'Hayır hiç pişmanlık duymuyorum. Ben kendim için ne iyiyse onu yaparım. Başkalarının ne dediği açıkçası umurumda değil' cevabını verirken, Van Persie'yi oynatıp oynatmayacağı sorusuna ise, "Onu yarın göreceğiz" dedi.
?VOLKAN: SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Kaptan Volkan Demirel, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Feynoord'un 9 maçtır Avrupa dahil kaybetmediğini biliyoruz. Kasımpaşa maçıyla başlayan bir kazanma serimiz var. Taraftarımızın desteğiyle onu sürdürmek istiyoruz" dedi. Volkan, yedikleri goller için de, "Aslına bakıldığında fazla bir pozisyon vermeyen bir takımız. Ama gelen top gol oluyor. Bunun kötü savunma yapmakla veya savunma yapmakla alakalı değil. Futbol bazen de şans işidir" yorumunu yaptı.
FEYENOORD OYNADIĞI 9 MAÇI DA KAZANDI
A Grubu'ndaki ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Feyenoord, formunun zirvesinde. Hollanda ekibi, teknik direktör Van Bronckhorst yönetiminde bu sezon Eredivisie, Hollanda Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 9 resmi maçı da kazandı.
KANARYA LALELERİ GÖRÜNCE ŞAKIYOR
F.Bahçe, Hollanda takımları ile Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez yenildi. Geçen sezon Avrupa Ligi grubunda Ajax'ı 1-0 yenip, 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler; Twente, PSV ve AZ'ye karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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