 İstanbul’a geri dönmek harika duygu – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İstanbul’a geri dönmek harika duygu

    İstanbul’a geri dönmek harika duygu

    forması ile bu akşam 'ye rakip olacak Dirk Kuyt, "Benim için Kadıköy'e geri dönme fırsatı bulmak harika bir şey" dedi.

    Tecrübeli oyuncu, "Burada sadece bir futbolcu olarak değil bir insan olarak çok şey öğrendim. Ben ve ailem bundan dolayı minnettarız. Bu akşam özel bir maç olacak. 'ye çıktığı yeni yolda başarılar diliyorum. Ancak çok zor bir maç sizi bekliyor. Benim nasıl bir oyuncu olduğumu 3 yıl içinde gördünüz. Her şeyimi verdim. Gol atarsam sevineceğim ama saygı çerçevesi içinde" dedi. Kuyt, Van Persie'nin de Advocaat'tan güven alması halinde iyi olacağını dile getirdi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul’a geri dönmek harika duygu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle