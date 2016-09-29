İlk 11’de tek değişiklik

F.Bahçe'de son Gaziantep maçının ilk 11'inde bugün tek değişiklik olacak. Advocaat'ın cezalı Volkan Şen'in yerine Moussa Sow'u takıma monte etmesi bekleniyor. Muhtemel 11 şöyle: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Lens, Sow, Emenike.



