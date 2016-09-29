 İlk 11’de tek değişiklik – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    İlk 11’de tek değişiklik

    İlk 11’de tek değişiklik
    F.Bahçe'de son Gaziantep maçının ilk 11'inde bugün tek değişiklik olacak. Advocaat'ın cezalı Volkan Şen'in yerine Moussa Sow'u takıma monte etmesi bekleniyor. Muhtemel 11 şöyle: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Lens, Sow, Emenike.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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