 Her şeye açığım – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Her şeye açığım

    Her şeye açığım
    F.Bahçe'de formayı unutan Robin van Persie, TV'ye açıklamalarda bulundu. "Yıllar geçtikçe kariyerin planlanacak bir şey olmadığını gördüm. Her şeye açığım" ifadelerini kullanan Hollandalı yıldız, "Yine de kendimi iyi hissediyorum. 13 yıldır Hollanda'dan uzaktayım. Evimi özlemiyorum. Benim evim eşim ve çocuklarımın olduğu her yer" dedi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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