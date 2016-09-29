F.Bahçe zirveye yerleşti

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Feyenoord'u konuk etti. İlk maçında Zorya ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, 2. hafta maçında Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek grubunda liderliğe oturdu.

Mücadeleye kontrollü başlayan Fenerbahçe, topu ayağında daha çok tutan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, kanatlardan Lens ve Sow, savunma arkasına atılan toplarda da Emenike ile etkili olmaya çalıştı. İlk tehlikeli atağını 18. dakikada geliştiren ev sahibi takım, bu pozisyonda da Emenike ile golü bularak, 1-0 öne geçti. Daha sonra da oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, farkı açacak golü bulamasa da savunmada rakibine pozisyon vermeyerek, devre arasına önde girdi.

EMENİKE'DEN DÜZGÜN VURUŞ

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Feyenoord'da Kuyt'ın hücuma çıkarken Lens'e kaptırdığı topu alan Ozan Tufan, önündeki boşluğu değerlendirerek, ceza sahasına sokuldu. Ozan, ceza sahası önünde pasını sağdan içeri hareketlenen Emenike'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda uzak kale direğine çarpan top, filelerle buluştu: 1-0

Emenike'nin gol attığı pozisyon dışında iki takımın da net bir gol fırsatı yakalayamadığı ilk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren Fenerbahçe ikinci golü bulmakta zorlandı. Özellikle Lens'in bulunduğu kanattan ataklarını geliştiren Fenerbahçe, son vuruşlarda başarılı olamadı. İlk yarıda pozisyona giremeyen Hollandalı takım, ikinci yarıda 5 kez Fenerbahçe kalesini yokladı.

SKRTEL'DEN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

Beraberlik için yüklenen Feyenoord 72. dakikada gole çok yaklaştı. Kuyt'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Jörgensen, Volkan üstünden meşin yuvarlığı aşırttı. Çizgi üstünde Skrtel'in müdahalesi mutlak golü önledi.

LENS FİNALİ YAPAMADI

78. dakikada Volkan'ın oyun hızla soktuğu topu kendi yarı sahasından alan Lens, mühteşem deparıyla sağ kanattan topu rakip ceza alanına kadar taşıdı. Botteghin'den sıyrılan Jeremain Lens sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.