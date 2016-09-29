 Burası Kadıköy! – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Burası Kadıköy!

    Burası Kadıköy!

    Maç kitapçığına konuşan sarı-lacivertliler, “ iyi takım ve sezona iyi başladı. Ancak biz de çok iyi hazırlandık. Seyircimizin desteğiyle 3 puanı alacağız” dediler.

    Fenerbahçeli Moussa Sow, Mehmet Topal ve Martin Skrtel, maçı için hazırlanan maç günlüğü kitapçığına açıklamalarda bulundu. Sow, "Kolay bir maç olmayacak, çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Feyenoord sezona çok iyi başlamış bir ekip. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar" derken, Topal;

    TEK HEDEF 3 PUAN
    "Hollanda'nın köklü takımlarından birine karşı oynayacağız. Sahamızın ve seyircimizin avantajını kullanıp, 3 puanla ayrılmak hedefimiz" ifadelerini kullandı. Skrtel ise, "Kesinlikle zor bir maç olacak. Rakibimizin tecrübeli oyuncuları var. Ukrayna'da oynadığımız ilk karşılaşmanın ardından artık 3 puana ihtiyacımız var. İsteğimiz olan galibiyete ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız" yorumunu yaptı.

    MAESTRO LENS
    Öte yandan, 10 numara sıkıntısı yaşayan 'de takımın saha içi liderliğini artık Jeremain Lens üstlenecek. Hollandalı oyuncu hem hırsı hem de çalışkanlığı ile bu rolü kaptı. , Feyenoord karşısında da atakları yönlendirecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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