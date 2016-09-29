Advocaat'tan o soruya tepki

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, çok mücadele ettiklerini ve sonucunu aldıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Grupta kalabilmek için kazanmak mecburiyetindeydik. Feyenoord çok iyi bir takım. Çalışma arzumuz bu akşam yüksekti. İlerleyen dakikalarda taraftar daha fazla gürültü yaparak arkamızda oldu. Takımın itici gücü oldular. Oyuncularımdan mutluyum."

Takımda 24 futbolcunun bulunduğunu ve herkese ihtiyaç duyacağını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Çok fazla enerji harcadık. Durumumuza bakacağız. Hafif sakatlığı olan oyuncularımız var. Lig maçına, pazar gününe kadar 2 günümüz var. Ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Son birkaç haftadır kadromuz iyi iş yapıyor." dedi.

Galibiyeti getiren golü kaydeden Emmanuel Emenike'nin formunu da değerlendiren Advocaat, "Emenike, takım için bugün çok iyiydi. Adım adım üzerine koyarak gidiyor. Hızıyla oyunuyla iyiydi. Bu takım için çok önemli biri isim olabilir Emenike." diyerek düşüncelerini belirtti.

Kadroya giremeyen oyuncuların her zaman ekstra antrenman yaptığını aktaran Advocaat, "Bu tip oyuncuların şans gelene kadar beklemeleri gerekiyor. Bazı anlarda takım için karar vermemiz gerekiyor. Herkes oynama şansı bulacak. Orta saha oyuncularım De Souza, Ozan ve Mehmet'in performansında da çok mutluyum." şeklinde konuştu.



Volkan Şen sorusuna tepki

Advocaat, Volkan Şen'le ilgili gelen "Volkan'a psikolog tutmayı önerdiğiniz basına yansıdı. Böyle bir açıklamanız oldu mu?" sorusuna tepki gösterdi.

Hollandalı teknik adam kesinlikle böyle bir açıklamasının ve isteğinin olmadığının altını çizerek, "Bunu ciddiye alıyor musunuz? Volkan en iyi oyuncularımızdan biri. O yorumu yapanların kafasında yanlışlık vardır. Bunu yapanlar kelimenin tam anlamıyla salaktır. Bu haberi yapanlar yalancıdır, yalan haber yapıyordur. Ben bir oyuncuyla ilgili bir şey söylemem gerekirse yüzüne söylerim. Ben Volkan'dan mutluyum. Böyle bir şeyle bana gelseydi de 'deli misin' derdim." diyerek sözlerini tamamladı.



Volkan Demirel: "Güzel bir galibiyet oldu"

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Feyenoord karşısında güzel bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan, uzun zamandır yenilmeyen bir takımı mağlup ettiklerini aktararak, "Karşımızda belki Avrupa'nın en iyi futbolunu oynayan takım vardı. Uzun zamandır yenilmiyorlardı. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Takım olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Kazandıkça bu zaman lehimize işleyecek. Hocamızın yeni sistemi oturtması, yeni gelen arkadaşların takıma alışması zamanla olacak şeyler. İnşallah en kısa zamanda istenen seviyeye geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, kendilerine stada gelerek destek olan taraftara da teşekkür ederek, "Her maça çıkarken gerekli konuşmaları yapıyoruz ama ihtiyacımız olan itici gücünüz 12. adamın yanımızda olması. Bu maçta da yanımızdaydılar ama daha çok olmaları lazım." diyerek sözlerini tamamladı.