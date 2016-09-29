Advocaat eski öğrencisine karşı

Hollanda tarihinin önemli savunmacıları arasında yer alan Van Bronckhorst, futbolculuk döneminde hem kulüp hem de milli takım kariyerinde Advocaat'ın öğrencisi oldu.

İskoçların ünlü kulübü Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan Advocaat, 1998 yılında o dönemin etkili futbolcularından Van Bronckhorst'la çalıştı. Van Bronckhorst'la İskoçya Ligi'nde iki şampiyonluk sevinci yaşayan Advocaat, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü yaptığında dönemde de öğrencisini kadroya çağırdı.

Advocaat, eski öğrencisine teknik adamlık kariyerinde de yardımcı oldu. Van Bronckhorst'un geçen sezon ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Feyenoord'da Advocaat, 4 ay vatandaşının danışmanlığını yaptı.

Van Bronckhorst, "benim hayatımda özel bir yeri var" dediği Advocaat'a karşı ilk teknik direktörlük sınavını Kadıköy'de verdi.