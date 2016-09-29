22.05 I Fenerbahçe-Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Kadköy'de Feyenoord'u konuk ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında bu akşam Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u ağırlayacak.İlk maçta Ukrayna temsilcisi Zorya deplasmanından 1 puanı son saniye golüyle alan Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı evinde dize getiren Feyenoord ile zorlu bir maça çıkacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçının 11'leri:
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef, Lens, Sow, Emenike
FEYENOORD: Jones, Karsdorp, Botteghin, Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Dirk Kuyt, Vilhena, Berghuis, Toornstra, Jorgensen
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:11
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
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