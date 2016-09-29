22.05 I Fenerbahçe-Feyenoord

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında bu akşam Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u ağırlayacak.İlk maçta Ukrayna temsilcisi Zorya deplasmanından 1 puanı son saniye golüyle alan Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı evinde dize getiren Feyenoord ile zorlu bir maça çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.



İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçının 11'leri:



FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef, Lens, Sow, Emenike



FEYENOORD: Jones, Karsdorp, Botteghin, Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Dirk Kuyt, Vilhena, Berghuis, Toornstra, Jorgensen



