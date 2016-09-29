 22.05 I Fenerbahçe-Feyenoord – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    22.05 I -

    22.05 I Fenerbahçe-Feyenoord

    Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında , Kadköy'de 'u konuk ediyor.

    Temsilcimiz , Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında bu akşam Hollanda'nın güçlü ekibi 'u ağırlayacak.İlk maçta Ukrayna temsilcisi Zorya deplasmanından 1 puanı son saniye golüyle alan , İngiliz devi Manchester United'ı evinde dize getiren Feyenoord ile zorlu bir maça çıkacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

    İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçının 11'leri:

    FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef, , Sow, Emenike

    FEYENOORD: Jones, Karsdorp, Botteghin, Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Dirk Kuyt, Vilhena, Berghuis, Toornstra, Jorgensen

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:11
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