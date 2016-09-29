 1 puan benim için iyi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    1 puan benim için iyi

    1 puan benim için iyi
    Feyeneoord'un teknik patronu Van Bronckhorst, "1 puan benim için iyidir. Ancak Manchester'ın ardından F.Bahçe'yi de yenersek bu harika olur. Bu maçta kartlarım açık olmayacak. Kanatlardan atak yapmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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