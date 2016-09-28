''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''

Hollanda kulübünün yetkilileri, sarı-lacivertli takımda 3 yıl geçiren Kuyt'a, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında ekstra bir zaman ayırdı.

Basın mensuplarının oldukça ilgi gösterdiği basın toplantısında Kuyt, İstanbul'a tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'a geldiğim için çok sevinçliyim. Beni çok güzel karşıladılar. Sanki hiç gitmemiş gibiyim. Yeni yapılan yerleri gezdirdiler. Çok hoşuma gitti. Ben Fenerbahçe'ye futbolu bıraktıktan sonra ileri dönemlerde de her zaman yardım etmek isterim. Futbol oynamayı şu anda çok seviyorum. Futbolu bıraktığımda Fenerbahçe'yi nasıl destekleyebileceğimi düşüneceğim. Çok büyük bir saygıyla karşılandım. Beni çiçeklerle karşıladılar. Çok önemliydi benim için. Fenerbahçe'den hala saygı görmek beni çok mutlu ediyor."

Ailesinin de Türkiye'yi çok özlediğini vurgulayan 36 yaşındaki futbolcu, bu yüzden eşi ve çocuklarını da İstanbul'a getirdiğini belirtti.

Fenerbahçe'ye yarın oynanacak maç için başarılar dileyen Kuyt, "Hollanda'da Fenerbahçe'yi takip etmeye çalışıyorum. Hala kulüpten arkadaşlarımla görüşüyorum. Fenerbahçe'ye çok güveniyorum ama yarın sarı-lacivertli taraftarları zor anlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

"ADVOCAAT, VAN PERSİE'YE İYİ GELECEK"

Dirk Kuyt, Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat'ın vatandaşı Robin van Persie'nin performansına katkı yapacağını dile getirdi.

Van Persie'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu aktaran Kuyt, "Van Persie, teknik direktöründen iyi destek ve güven alırsa elinden geleni yapar. Advocaat'ın Fenerbahçe'ye gelmesi Van Persie'ye iyi gelecektir. İstatistiklere de bakarsak her zaman oynama fırsatı bulamadı. Buna rağmen iyi oynadı." diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARINA SAYGIM VAR"

Dirk Kuyt, yarın gol atması durumunda Fenerbahçe taraftarına karşı saygı çerçevesinde sevineceğini söyledi.

Fenerbahçelilerin 3 yıl boyunca kendisini iyi tanıdığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Oynadığım sürede Fenerbahçe için her şeyimi verdim. Bunu yarın da Feyenoord için yapacağım. Gol atarsam sevineceğim ama saygı çerçevesinde bunu yapacağım. Her zaman beni hep ve hala destekleyen Fenerbahçe taraftarına saygım var." değerlendirmesinde bulundu.