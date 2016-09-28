 Skrtel, Kjaer’den şikayetçi – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Skrtel, Kjaer’den şikayetçi

    Skrtel, Kjaer’den şikayetçi

    'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, defanstaki partneri Simon Kjaer'den yana sıkıntılı.

    Takım arkadaşının ileri çıkışlarında savunmada büyük sıkıntılar yaşadıklarından şikayetçi olduğu belirtilen 31 yaşındaki futbolcunun, "Defans elemanıysanız ve hızınıza güveniyorsanız ileri çıkarsınız. Ama ağırsanız yerinizde durursunuz. Kjaer ağır. İleri çıkıp alanını boşalttığında tek kalıyorum. Arkada canım çıkıyor" dediği vurgulandı. Sktel'in, Kjaer'in geri dönüşleri zamanında yapamaması nedeniyle kalelerinde birçok tehlike yaşadıklarını belirterek, hocaya bu duruma çözüm bulmaları gerektiğini aktardığı ifade edildi.

    Emre BOL
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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