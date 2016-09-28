Kolay goller yemekle eleştirilen Volkan Demirel'in bir derdi var. Belinden ağır bir ameliyat geçiren ve zorlu bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönen kaptan, diğer kalecilerle birlikte aynı idmanı yapıyor. Volkan'ın özel programla çalıştırılmayı istediği ancak kaleci antrenörü Paolo Orlandoni'nin buna izin vermediği belirlendi. Volkan'ın, "Yine sakatlanacağım diye korkuyorum. Formumun artması için ayrı çalıştırılmam lazım" dediği öğrenildi.