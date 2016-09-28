''Sakatlanacağım diye korkuyorum''
Kolay goller yemekle eleştirilen Volkan Demirel'in bir derdi var. Belinden ağır bir ameliyat geçiren ve zorlu bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönen kaptan, diğer kalecilerle birlikte aynı idmanı yapıyor. Volkan'ın özel programla çalıştırılmayı istediği ancak kaleci antrenörü Paolo Orlandoni'nin buna izin vermediği belirlendi. Volkan'ın, "Yine sakatlanacağım diye korkuyorum. Formumun artması için ayrı çalıştırılmam lazım" dediği öğrenildi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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