 Moussa ilk 11’e dönüyor – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Moussa ilk 11’e dönüyor

    Moussa ilk 11’e dönüyor
    Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dirk Advocaat, Gaziantepspor karşısında sahaya sürdüğü kadronun performansından memnun kaldı. Hollandalı çalıştırıcı, ideal onbirini bulmanın sevincini yaşarken, Feyenoord maçında da bir isim dışında kadroyu koruyacak. Cezalı olan Volkan Şen, yarınki önemli maçta oynayamayacak. Şen'in yerine yarın büyük ihtimalle Moussa Sow görev alacak. Advocaat, küçük bir ihtimal Stoch'u da oynatabilir. Volkan Şen'in cezası maçıyla doluyor.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moussa ilk 11’e dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.