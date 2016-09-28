Moussa ilk 11’e dönüyor
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dirk Advocaat, Gaziantepspor karşısında sahaya sürdüğü kadronun performansından memnun kaldı. Hollandalı çalıştırıcı, ideal onbirini bulmanın sevincini yaşarken, Feyenoord maçında da bir isim dışında kadroyu koruyacak. Cezalı olan Volkan Şen, yarınki önemli maçta oynayamayacak. Şen'in yerine yarın büyük ihtimalle Moussa Sow görev alacak. Advocaat, küçük bir ihtimal Stoch'u da oynatabilir. Volkan Şen'in cezası Feyenoord maçıyla doluyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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