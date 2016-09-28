Kaptandan 3 yıllık imza
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile olan sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında 2013-2014 sezonundan bu yana forma giyen Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Melih'in Fenerbahçe formasını 3 yıl boyunca giymeye devam edeceği belirtilerek, "Kaptan Melih Mahmutoğlu'na, geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi, Fenerbahçe formasıyla birlikte kazanılacak yeni başarılarla dolu yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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