 Kaptan uzattı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kaptan uzattı

    Kaptan uzattı
    , Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ile sözleşme yeniledi. Yapılan açıklamada 2013-14'ten beri sarılacivertli formayı giyen ve geçtiğimiz sezondan itibaren kaptan olarak görev yapan Melih'in 3 yıl daha F.Bahçe'de kalacağı kaydedildi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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