Fener'de hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Ülker Stadyumu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaparak sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Antrenmanın bir bölümünü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif de izledi.
Bu antrenmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Antrenmanın bir bölümünü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif de izledi.
Bu antrenmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
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