 Fener'de hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Fener'de hazırlıklar tamamlandı

    Fener'de hazırlıklar tamamlandı

    , Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Ülker Stadyumu'nda Hollanda ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaparak sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

    Antrenmanın bir bölümünü, Kulübü Başkanı , Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif de izledi.

    Bu antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:48
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