Fenerbahçe 210. sınavına çıkıyor

Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe Feyenoord maçı saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 209 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 90 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 262 gol gönderirken, kalesinde 313 gol gördü.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 44. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 43 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, statü değişikliğiyle 2009'da UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda yaptığı 43 maçta 23 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi maçlarında 61 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, kalesindeki 36 gole engel olamadı.

- Avrupa karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 209 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 43 23 13 7 61 36 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 209 76 43 90 262 313

- İç sahada 104. maç

Fenerbahçe, Feyenoord mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 104. iç saha maçını yapacak.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 103 maçta 51 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 152 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 21 12 6 3 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 7 5 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 TOPLAM 103 51 21 31

- İç sahada 6 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 6 maçı da kaybetmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçında alan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 6 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Celtic ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, aynı organizasyonda sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0, Portekiz'in Braga ekibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekiplerinden Monaco ile Kadıköy'de yaptığı maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bu sezonki ikinci iç saha maçını ise UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla yaptı. Fenerbahçe, bu müsabakadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.