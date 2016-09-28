Fenerbahçe 210. sınavına çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 210. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 209 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 90 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 262 gol gönderirken, kalesinde 313 gol gördü.
- UEFA Avrupa Ligi'nde 44. maç
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 43 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler, statü değişikliğiyle 2009'da UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda yaptığı 43 maçta 23 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi maçlarında 61 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, kalesindeki 36 gole engel olamadı.
- Avrupa karnesi
Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 209 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
UEFA Kupası
|
54
|
18
|
10
|
26
|
72
|
91
|
UEFA Avrupa Ligi
|
43
|
23
|
13
|
7
|
61
|
36
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
33
|
9
|
4
|
20
|
30
|
70
|
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|
30
|
12
|
9
|
9
|
46
|
35
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
40
|
11
|
6
|
23
|
42
|
70
|
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
11
|
TOPLAM
|
209
|
76
|
43
|
90
|
262
|
313
- İç sahada 104. maç
Fenerbahçe, Feyenoord mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 104. iç saha maçını yapacak.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 103 maçta 51 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.
İç saha maçlarında rakip fileleri 152 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.
Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
UEFA Kupası
|
27
|
14
|
4
|
9
|
UEFA Avrupa Ligi
|
21
|
12
|
6
|
3
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
16
|
6
|
3
|
7
|
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|
15
|
7
|
5
|
3
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
20
|
9
|
2
|
9
|
Kupa Galipleri Kupası
|
4
|
3
|
1
|
0
|
TOPLAM
|
103
|
51
|
21
|
31
- İç sahada 6 maçtır yenilmiyor
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 6 maçı da kaybetmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçında alan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 6 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Celtic ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, aynı organizasyonda sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0, Portekiz'in Braga ekibini 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekiplerinden Monaco ile Kadıköy'de yaptığı maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bu sezonki ikinci iç saha maçını ise UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla yaptı. Fenerbahçe, bu müsabakadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:17
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