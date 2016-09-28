 Fenerbahçe 210. sınavına çıkıyor – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    210. sınavına çıkıyor

    Fenerbahçe 210. sınavına çıkıyor

    Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Hollanda'nın takımıyla sahasında karşılaşacak , Avrupa kupalarındaki 210. maçına çıkacak.

    Ülker Stadı'nda yapılacak - maçı saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 209 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan , 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 90 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 262 gol gönderirken, kalesinde 313 gol gördü.

    - Avrupa Ligi'nde 44. maç

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 43 maça çıktı.

    Sarı-lacivertliler, statü değişikliğiyle 2009'da UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda yaptığı 43 maçta 23 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

    UEFA Avrupa Ligi maçlarında 61 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, kalesindeki 36 gole engel olamadı.

    - Avrupa karnesi

    Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 209 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

    Organizasyon

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    UEFA Kupası

    54

    18

    10

    26

    72

    91

    UEFA Avrupa Ligi

    43

    23

    13

    7

    61

    36

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    33

    9

    4

    20

    30

    70

    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

    30

    12

    9

    9

    46

    35

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    40

    11

    6

    23

    42

    70

    Avrupa Kupa Galipleri Kupası

    9

    3

    1

    5

    11

    11

    TOPLAM

    209

    76

    43

    90

    262

    313

    - İç sahada 104. maç

    Fenerbahçe, Feyenoord mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 104. iç saha maçını yapacak.

    Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 103 maçta 51 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.

    İç saha maçlarında rakip fileleri 152 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.

    Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

    Organizasyon

    O

    G

    B

    M

    UEFA Kupası

    27

    14

    4

    9

    UEFA Avrupa Ligi

    21

    12

    6

    3

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    16

    6

    3

    7

    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

    15

    7

    5

    3

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    20

    9

    2

    9

    Kupa Galipleri Kupası

    4

    3

    1

    0

    TOPLAM

    103

    51

    21

    31

    - İç sahada 6 maçtır yenilmiyor

    Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 6 maçı da kaybetmedi.

    Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçında alan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 6 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Celtic ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, aynı organizasyonda sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0, Portekiz'in Braga ekibini 1-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekiplerinden Monaco ile Kadıköy'de yaptığı maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bu sezonki ikinci iç saha maçını ise UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla yaptı. Fenerbahçe, bu müsabakadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:17
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