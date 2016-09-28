 ''F.Bahçe'yi yenmek büyük bir prestij olur'' – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    ''F.Bahçe'yi yenmek büyük bir prestij olur''

    ''F.Bahçe'yi yenmek büyük bir prestij olur''

    Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın ile deplasmanda oynayacakları maçtan bir puan almalarının iyi olacağını ancak galibiyetin kendilerini daha fazla mutlu edeceğini söyledi.

    Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst, İstanbul'a iyi sonuç almak için geldiklerini belirtti.

    Grupta Manchester United galibiyetinden sonra 'yi de yenmeleri durumunda çok iyi bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Hollandalı genç teknik adam, şöyle konuştu:

    "İyi bir sonuç elde etmek için buradayım. Bir puan iyidir ama 3 puan alırsak daha da iyi olur. Her maça iyi sonuç için çıkıyoruz. Galip gelirsek iyi bir adım olur. Manchester United'ı yendikten sonra 'yi de yenmek bizim için büyük bir prestij olur. Fenerbahçe kötü başladı sezona ama ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Fenerbahçe'yi yarın yenmek için elimizden geleni yapacağız."

    Van Bronckhorst, eski teknik direktörü ve şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat'a karşı ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkacağını vurgulayarak, "Kendimi iyi hissediyorum. İlk kez Dick Advocaat'ın karşısında koç olarak duracağım. Advocaat benim için çok önemli birisi." diyerek sözlerini tamamladı.

    FEYENOORD HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
    Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Ülker Stadı'nda teknik direktör Van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

    Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanda Feyenoordlu futbolcular yarınki maçın taktik provasını da yaptı.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:18
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