'F.Bahçe son şansımdı'
Ülkesi Hollanda'da paragöz olmakla suçlanan ve yerden yere vurulan Dick Advocaat, AD gazetesine verdiği demeçte, yarınki Feyenoord karşılaşması öncesi hakkındaki acımasız eleştirilere yanıt verdi. Deneyimli hoca, "Biliyor musun ne olduğunu? Ben artık 69 yaşındayım. Böylesine bir büyük takımda lig şampiyonluğu için oynamak benim adıma son şanstı. Hem asistan olarak çalışmanın da bana göre bir şey olmadığını düşündüm" açıklamasını yaptı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
'F.Bahçe son şansımdı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.