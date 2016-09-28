 'F.Bahçe son şansımdı' – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    'F.Bahçe son şansımdı'

    'F.Bahçe son şansımdı'
    Ülkesi Hollanda'da paragöz olmakla suçlanan ve yerden yere vurulan Dick Advocaat, AD gazetesine verdiği demeçte, yarınki karşılaşması öncesi hakkındaki acımasız eleştirilere yanıt verdi. Deneyimli hoca, "Biliyor musun ne olduğunu? Ben artık 69 yaşındayım. Böylesine bir büyük takımda lig şampiyonluğu için oynamak benim adıma son şanstı. Hem asistan olarak çalışmanın da bana göre bir şey olmadığını düşündüm" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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