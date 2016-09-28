 Benim için vitrin maçı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Benim için vitrin maçı

    Benim için vitrin maçı

    ’lu Bilal, “Hedefim milli takım”dedi.

    'un Türk asıllı oyuncusu Bilal Başakçıoğlu, Fenerbahçe karşısında en iyisini yaparak Fatih Terim'in gözüne girmek ve milli takıma seçilmek istediğini söyledi. İstanbul'da zorlu bir mücadele vereceklerini kaydeden 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "ManU'dan sonra 'yi de yenmek istiyoruz. Baba tarafı 'de. Değişik hisler içerisindeyim" açıklamasını yaptı. Bilal, Hollanda'da F.Bahçe'nin maçlarını sıklıkla takip ettiğini sözlerine ekledi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:43
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