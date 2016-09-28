Benim için vitrin maçı
Feyenoord’lu Bilal, “Hedefim milli takım”dedi.
Feyenoord'un Türk asıllı oyuncusu Bilal Başakçıoğlu, Fenerbahçe karşısında en iyisini yaparak Fatih Terim'in gözüne girmek ve milli takıma seçilmek istediğini söyledi. İstanbul'da zorlu bir mücadele vereceklerini kaydeden 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "ManU'dan sonra Fenerbahçe'yi de yenmek istiyoruz. Baba tarafı Türkiye'de. Değişik hisler içerisindeyim" açıklamasını yaptı. Bilal, Hollanda'da F.Bahçe'nin maçlarını sıklıkla takip ettiğini sözlerine ekledi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
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gsli hüso arena boş kalmasın
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