Advocaat'ın işi çok zor
“Takımda çok sayıda iyi oyuncu var. Milli takımlara verdiğimiz isimlerden de bunu anlayabilirsiniz. Bu durum, Advocaat’ı seçim yaparken zorluyordur”
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Miroslov Stoch, takımda çok iyi oyuncuların bulunduğunu bu nedenle de teknik direktör Advocaat'ın işinin zor olduğunu söyledi. FB TV'ye konuşan sarılacivertli futbolcu, forma rekabeti hakkında, "Kendimi iyi hissediyorum, sağlıklıyım ve her şey iyi benim için. Sezon başı 3 gol attım, harikaydı ama bu geçmişte kaldı. Şimdi iyi konsantre olup, iyi çalışıp fırsat bekleyeceğim. Umarım bu fırsat en kısa zamanda gelir" diye konuştu.
HERKES BU TAKIM İÇİN ÖNEMLİ
Takımda rekabetin yüksek olduğunu bildiren 27 yaşındaki oyuncu, "Çok sayıda iyi oyuncu var ve milli takımlara verdiğimiz isimlerden de bunu anlayabilirsiniz. Bu durum hocamız açısından da çok zor. Seçim yaparken eminim zorlanıyordur. Ancak önümüzde çok maç var herkes bu takım için önemli olacak" dedi.
Stoch son olarak taraftarlara seslendi: Ben bu kulübü uzun zamandır biliyorum, taraftarlarını da biliyorum. Evet bu sezon harika bir başlangıç yapamadık. Ancak işler iyi gitmediğinde taraftarlarımıza daha çok ihtiyacımız var. Ben bu stadın hep dolu günlerinden hatırlıyorum. Umarım tekrar gelip destek verirler
SKRTEL'DEN ÖVGÜ ALDI
Programa telefonla bağlanan Stoch'un vatandaşı Skrtel, tecrübeli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı. "Stoch ile ilgili sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Çok iyi bir futbolcu. F.Bahçe'ye geldiğinden beri çok çalıştı ve elinden gelenin en iyisini veriyor" diyen Skrtel şöyle devam etti: "Stoch'a karşı oynamak çok zor. Bazen karşı karşıya geliyoruz; çok zorlanıyorum, gerçekten çok hızlı."
HERKES BU TAKIM İÇİN ÖNEMLİ
Takımda rekabetin yüksek olduğunu bildiren 27 yaşındaki oyuncu, "Çok sayıda iyi oyuncu var ve milli takımlara verdiğimiz isimlerden de bunu anlayabilirsiniz. Bu durum hocamız açısından da çok zor. Seçim yaparken eminim zorlanıyordur. Ancak önümüzde çok maç var herkes bu takım için önemli olacak" dedi.
Stoch son olarak taraftarlara seslendi: Ben bu kulübü uzun zamandır biliyorum, taraftarlarını da biliyorum. Evet bu sezon harika bir başlangıç yapamadık. Ancak işler iyi gitmediğinde taraftarlarımıza daha çok ihtiyacımız var. Ben bu stadın hep dolu günlerinden hatırlıyorum. Umarım tekrar gelip destek verirler
SKRTEL'DEN ÖVGÜ ALDI
Programa telefonla bağlanan Stoch'un vatandaşı Skrtel, tecrübeli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı. "Stoch ile ilgili sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Çok iyi bir futbolcu. F.Bahçe'ye geldiğinden beri çok çalıştı ve elinden gelenin en iyisini veriyor" diyen Skrtel şöyle devam etti: "Stoch'a karşı oynamak çok zor. Bazen karşı karşıya geliyoruz; çok zorlanıyorum, gerçekten çok hızlı."
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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