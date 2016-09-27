Yazarlar ne dedi?
Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçındaki performansı sonrası öne çıkan köşe yazıları...
Advocaat, geçen hafta "artık benim takımım" demişti, Gaziantep karşısında da ilk 11'ini bozmadı. Ve F.Bahçe genetiğini yeniden keşfederek, ceza alanına mümkün olduğunca çok oyuncu ile girmek için görevlendirmesini yaptı. Ozan da kaçırdı, Topal da Souza da ve hatta Lens de... Artık hücum formülü olarak kanatları kullanıyor F.Bahçe ve top kullanırken sürekli olarak taç çizgisi tercih ediliyor. Ortalar da bol geldi bu yüzden, pozisyonlar da bu karambollerden çıktı.
DENİZ GÖKÇE - AKŞAM / F.BAHÇE'DE TAKIM OYUNU YOK
Fenerbahçe futbol takımı bütün taraftarlarını ya kalp krizinden perişan edecek ya da erken ihtiyarlatacak. Maçın ikinci devresinde 30 dakika uyurgezer olmaları kabul edilebilir bir futbol yaklaşımı değildi. Fener'in işi oldukça zor. İlk devrede 5 net pozisyondan sadece 1 gol çıkarmaları ve ikinci devrede de G.Antep'in direncine direnmemeleri kabul edilecek bir durum değil. F.Bahçe takım oyunu değil bireysel futbol oynuyor ve henüz 90 dakikalık fizik gücüne sahip değil.
ERCAN GÜVEN - MİLLİYET / FENER ÜSTÜNE KOYARAK GELİYOR
Skor tatmin edici olmayabilir ama daha ilk yarıda belli oldu ki, Fenerbahçe yavaştan da olsa "üstüne koyarak" geliyordu... Bir kere hızlanmıştı Advocaat'ın takımı... Akıcı ve futbolcularının yeteneklerini ortaya çıkarıcı oynuyordu. Yani, temaslı ikili mücadelelerden çekinmiyor, üstelik çoğunu kazanabiliyordu artık. Kaptığı toplarla rakibin bıraktığı boşluklara koşular yapan hızlı adamlarını besleyebiliyordu. Rakip defans yerini aldığında kanatlarını çalıştırıyor, sık ve net pozisyonlar yaratabiliyordu. En azından bir devre!..
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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