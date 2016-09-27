 Yazarlar ne dedi? – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Yazarlar ne dedi?

    Yazarlar ne dedi?

    'nin Gaziantepspor maçındaki performansı sonrası öne çıkan köşe yazıları...

    GÜRCAN BİLGİÇ-SABAH / HÜCUM FORMÜLÜ KANATLAR...
    Advocaat, geçen hafta "artık benim takımım" demişti, Gaziantep karşısında da ilk 11'ini bozmadı. Ve F.Bahçe genetiğini yeniden keşfederek, ceza alanına mümkün olduğunca çok oyuncu ile girmek için görevlendirmesini yaptı. Ozan da kaçırdı, Topal da Souza da ve hatta de... Artık hücum formülü olarak kanatları kullanıyor F.Bahçe ve top kullanırken sürekli olarak taç çizgisi tercih ediliyor. Ortalar da bol geldi bu yüzden, pozisyonlar da bu karambollerden çıktı.

    DENİZ GÖKÇE - AKŞAM / F.BAHÇE'DE TAKIM OYUNU YOK
    takımı bütün taraftarlarını ya kalp krizinden perişan edecek ya da erken ihtiyarlatacak. Maçın ikinci devresinde 30 dakika uyurgezer olmaları kabul edilebilir bir futbol yaklaşımı değildi. Fener'in işi oldukça zor. İlk devrede 5 net pozisyondan sadece 1 gol çıkarmaları ve ikinci devrede de G.Antep'in direncine direnmemeleri kabul edilecek bir durum değil. F.Bahçe takım oyunu değil bireysel futbol oynuyor ve henüz 90 dakikalık fizik gücüne sahip değil.

    ERCAN GÜVEN - MİLLİYET / FENER ÜSTÜNE KOYARAK GELİYOR
    Skor tatmin edici olmayabilir ama daha ilk yarıda belli oldu ki, yavaştan da olsa "üstüne koyarak" geliyordu... Bir kere hızlanmıştı Advocaat'ın takımı... Akıcı ve futbolcularının yeteneklerini ortaya çıkarıcı oynuyordu. Yani, temaslı ikili mücadelelerden çekinmiyor, üstelik çoğunu kazanabiliyordu artık. Kaptığı toplarla rakibin bıraktığı boşluklara koşular yapan hızlı adamlarını besleyebiliyordu. Rakip defans yerini aldığında kanatlarını çalıştırıyor, sık ve net pozisyonlar yaratabiliyordu. En azından bir devre!..

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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