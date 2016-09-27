Van Persie piyangosu
Çin’in Hebei kulübünden RvP için F.Bahçe’ye 12 milyon euro’luk teklif geldi. Hollandalı yıldıza ise yıllık tam 11 milyon euro önerildi.
KONSEYDEN OLUMSUZ RAPOR GELDİ
Sağlık testlerinin sonuçları, Pekin'de bulunan Çin Spor Sağlık Yüksek Konseyi'ne gönderildi. Konsey, 33 yaşındaki yıldızın Çin'e transferine olumsuz yanıt verdi. Hebei'nin bu rapora rağmen van Persie'yi devre arasında renklerine katması bekleniyor.
KORUMAYA ALINDI
Devre arasında satılması kararlaştırılan Van Persie, ağır bir sakatlık geçirmemesi için korumaya alındı. Hafif bir sakatlığı dahi olsa riske edilmiyor, idmanlara çıkartılmıyor. Ancak ağrıları tamamen geçen tecrübeli futbolcu, dünkü çalışmaya da katıldı.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:54
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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