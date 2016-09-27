 Van Persie piyangosu – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Van Persie piyangosu

    Van Persie piyangosu

    Çin’in Hebei kulübünden RvP için F.Bahçe’ye 12 milyon euro’luk teklif geldi. Hollandalı yıldıza ise yıllık tam 11 milyon euro önerildi.

    'de son iki haftadır kadroya bile giremeyen Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ersan Gülüm'ün formasını giydiği Çin'in Hebei takımının Hollandalı forvete devre arası için talip olduğu, bonservisine karşılık sarı-lacivertli takıma 12 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Çin ekibinin, RvP'ye ise yıllık 11 milyon euro'dan 3 yıllık öneri getirdiği bildirildi. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Hebei kulübünün Van Persie'ye önce İstanbul'da, sonra da Londra'da sağlık kontrolüne sokuldu.

    KONSEYDEN OLUMSUZ RAPOR GELDİ
    Sağlık testlerinin sonuçları, Pekin'de bulunan Çin Sağlık Yüksek Konseyi'ne gönderildi. Konsey, 33 yaşındaki yıldızın Çin'e transferine olumsuz yanıt verdi. Hebei'nin bu rapora rağmen van Persie'yi devre arasında renklerine katması bekleniyor.

    KORUMAYA ALINDI
    Devre arasında satılması kararlaştırılan Van Persie, ağır bir sakatlık geçirmemesi için korumaya alındı. Hafif bir sakatlığı dahi olsa riske edilmiyor, idmanlara çıkartılmıyor. Ancak ağrıları tamamen geçen tecrübeli futbolcu, dünkü çalışmaya da katıldı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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