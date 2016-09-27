Topuk Yaylası’nda feci ATV kazası

F.Bahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ATV kazası yaşandı. Kadın basketbol takımının oyuncuları ile birlikte teknik ekipten bir grup ATV turuna çıktı. Ama gerekli önlemler alınmadığı için feci bir kaza meydana geldi. Fizyoterapist Ertan Yorgun, bir ağaca çarpıp yaralandı. Ameliyata alınan Yorgun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.