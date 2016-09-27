Süper Lig’de her maç final

Skrtel, Antep maçını rahat kazanmayı düşünmelerine rağmen yanıldıklarını söyledi. “Golü Josef attı ama takım ruhuyla kazandık” dedi.

Sarı-lacivertli takımın Slovak stoperi Martin Skrtel, Süper Lig'de tüm maçların kora kor oynandığını final gibi karşılaşmalara çıktıklarını söyledi. Gaziantepspor'u küçümsemediklerini ama rahat kazanacaklarını sandıklarını dile getiren Skrtel, "Özellikle 2. yarıda karşımızda temposunu sürekli artıran bir takım vardı. İkinci golü bulamadığımız için sıkıntı yaşadık. Golü Josef attı ama takım ruhuyla kazandık" diye konuştu.