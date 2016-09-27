 Robben ve Ribery'li ders – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Robben ve Ribery'li ders

    Robben ve Ribery'li ders

    Robben, Ribery gibi dünya çapındaki kanat oyuncularının neler yaptıklarını anlatan görüntülerden oluşan bir video hazırlatan sarı-lacivertli hoca, 2 saatlik bu videoyu her gün izlemesi için Şen’e verdi.

    Süper Lig'de 5 maçta kaleye 5'i isabetli 17 şut çekmesine rağmen golle tanışamayan B, taraftara saç-baş yoldururken, teknik direktör Dick Advocaat'ı ise adeta çıldırtıyor! Yıldız futbolcu, Gaziantep karşısında da girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. Advocaat ise kenarda yine tırnaklarını yedi. O kadar kızdı ki kameralar önünde "Bak gol böyle atılır" diye uygulamalı gösterdi.

    NASİHATTE BULUNDU
    Yaptığı uyarılar hiçbir işe yaramayan Advocaat, Şen'i golle tanıştırmak için yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'i seferber etti. Pot ve Been'e, aralarında Robben, Ribery gibi dünya çapındaki kanat oyuncularının neler yaptıklarını anlatan görüntülerden oluşan bir video hazırlattı. İki saatlik bu video, Advocaat tarafından her gün izlemesi için Volkan Şen'e verildi. Advocaat, karşısına alıp uzunca konuştuğu milli futbolcuya ayrıca şu uyarıları yaptı:

    MESSİ ÖRNEĞİ VERDİ
    "Senin gibi bir futbolcu görmedim. Çok yeteneklisin. Ancak yeteneklerini sonuca yansıtamıyorsun, gücünü boşa harcıyorsun. Bir sorunun mu var bilmiyorum. Varsa söyle, halletmeye çalışalım. Topa değil, rakibine ve kaleye bakarak oyna. Herkesi çalımlayamazsın. Çalım yapacaksan öldürücü alanda yap. Messi'nin orta sahada çalım yaptığını hiç gördün mü?"

    KENDİ DE 'YETER ARTIK' DEDİ
    Kaçırdığı gollere kendisi de artık bir anlam veremeyen Volkan Şen, "Bu böyle gitmez; şanssızlık yakamı bırakmıyor. Bir gün bir patlama yapacağım. O gün bir rekor mu gelir bilmem" diye konuştu.

    'GOL ATAMAMA' TAKINTISI OLUŞMUŞ
    Dick Advocaat, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede, Volkan Şen'in derdinin yetenekleriyle ilgili olmadığını söylediği belirlendi. Öğrencisinin sorununun psikolojik olduğu tespitinde bulunan tecrübeli çalıştırıcının, "Gol atamama takıntısı oluşmuş. 'Ya yine atamazsam' korkusu yaşıyor. Gerçekçi olmak gerekirse bizim yapacağımız pek fazla bir şey yok" dediği belirtildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Robben ve Ribery'li ders haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.