Robben ve Ribery'li ders
Robben, Ribery gibi dünya çapındaki kanat oyuncularının neler yaptıklarını anlatan görüntülerden oluşan bir video hazırlatan sarı-lacivertli hoca, 2 saatlik bu videoyu her gün izlemesi için Şen’e verdi.
NASİHATTE BULUNDU
Yaptığı uyarılar hiçbir işe yaramayan Advocaat, Şen'i golle tanıştırmak için yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'i seferber etti. Pot ve Been'e, aralarında Robben, Ribery gibi dünya çapındaki kanat oyuncularının neler yaptıklarını anlatan görüntülerden oluşan bir video hazırlattı. İki saatlik bu video, Advocaat tarafından her gün izlemesi için Volkan Şen'e verildi. Advocaat, karşısına alıp uzunca konuştuğu milli futbolcuya ayrıca şu uyarıları yaptı:
MESSİ ÖRNEĞİ VERDİ
"Senin gibi bir futbolcu görmedim. Çok yeteneklisin. Ancak yeteneklerini sonuca yansıtamıyorsun, gücünü boşa harcıyorsun. Bir sorunun mu var bilmiyorum. Varsa söyle, halletmeye çalışalım. Topa değil, rakibine ve kaleye bakarak oyna. Herkesi çalımlayamazsın. Çalım yapacaksan öldürücü alanda yap. Messi'nin orta sahada çalım yaptığını hiç gördün mü?"
KENDİ DE 'YETER ARTIK' DEDİ
Kaçırdığı gollere kendisi de artık bir anlam veremeyen Volkan Şen, "Bu böyle gitmez; şanssızlık yakamı bırakmıyor. Bir gün bir patlama yapacağım. O gün bir rekor mu gelir bilmem" diye konuştu.
'GOL ATAMAMA' TAKINTISI OLUŞMUŞ
Dick Advocaat, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede, Volkan Şen'in derdinin futbol yetenekleriyle ilgili olmadığını söylediği belirlendi. Öğrencisinin sorununun psikolojik olduğu tespitinde bulunan tecrübeli çalıştırıcının, "Gol atamama takıntısı oluşmuş. 'Ya yine atamazsam' korkusu yaşıyor. Gerçekçi olmak gerekirse bizim yapacağımız pek fazla bir şey yok" dediği belirtildi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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