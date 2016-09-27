 Lens'in tapusu alınıyor – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    'in tapusu alınıyor

    Lens'in tapusu alınıyor

    Sarı-lacivertli yönetim, ’den bir yıllığına kiralanan yıldız futbolcunun bonservisini hemen almak için kolları sıvadı.

    'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, başarılı performansını son 2 maçta 4 asistle süsleyince yönetimi harekete geçirdi. İngiltere'nin Sunderland kulübünden 1 yıllığına kiralanan Lens'in değerinin sezon sonunda artacağını düşünen yönetim, bu futbolcunun bonservisini bir an önce almaya karar verdi. Sunderland ile sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Lens için İngilizler'le en kısa süre içinde masaya oturulacak.

    28 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye çabuk uyum sağlaması, kısa sürede kendini taraftara sevdirmesi ve "İyi ki buraya geldim, F.Bahçe'de çok mutluyum. 'e geri dönmeyi düşünmüyorum" demesi de sarı-lacivertli yönetimi memnun etti. Fenerbahçe, Surinam asıllı Hollandalı yıldızın bonservisini 6 milyon euro'ya almayı hedefliyor. Sunderland, Lens'i 2015'te Dinamo Kiev Kulübü'nden 12 milyon euro'ya transfer etmişti.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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