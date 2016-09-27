 Küllerinden doğdu – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Küllerinden doğdu

    Küllerinden doğdu

    Sezon başında gönderilmek istenen Josef de Souza, son iki maçta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle takımının en yararlı isimlerinden oldu; Dick Advocaat’ın gözüne girmeyi başardı.

    F.Bahçe'nin Brezilyalısı Josef de Souza, yeni sezonla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Gaziantepspor maçında galibiyet golünü atan Brezilyalı, Adcocaat'ın göreve geldiği haftalarda 2 lig maçında kadroya bile alınmamıştı. Advocaat'ın yönetime o günlerde, "Josef'in bedelinin yüksek olduğunu gördüm. Onu satabiliriz" dediği sambacı bambaşka bir futbolcu olarak adeta küllerinden doğdu.

    Ozan Tufan ile beraber orta alanda ofansif anlamda daha özgür bir rol oynayan Josef bu oyununu istatistiklere de döktü. Kendisine güven duyulması futboluna yansıyan Josef, son 2 lig maçında 2 gol,1 asistle mücadele etti. Sarılacivertli futbolcu, geçen sezon ligde 31 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Sambacı, Mehmet Topal ve Ozan gibi benzer özellikle futbolcular olduğu için sezon başı gönderilmek istenmişti.

    PEREİRA İÇİN GELMEDİM
    Pereira'nın gidişi sonrası başkan 'ın "Sen de gitmek istiyor musun?" diye sorduğu Josef, F.Bahçe'ye Pereira için değil kariyeri için geldiğini söylemişti.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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