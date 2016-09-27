Küllerinden doğdu
Sezon başında gönderilmek istenen Josef de Souza, son iki maçta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle takımının en yararlı isimlerinden oldu; Dick Advocaat’ın gözüne girmeyi başardı.
Ozan Tufan ile beraber orta alanda ofansif anlamda daha özgür bir rol oynayan Josef bu oyununu istatistiklere de döktü. Kendisine güven duyulması futboluna yansıyan Josef, son 2 lig maçında 2 gol,1 asistle mücadele etti. Sarılacivertli futbolcu, geçen sezon ligde 31 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Sambacı, Mehmet Topal ve Ozan gibi benzer özellikle futbolcular olduğu için sezon başı gönderilmek istenmişti.
PEREİRA İÇİN GELMEDİM
Pereira'nın gidişi sonrası başkan Aziz Yıldırım'ın "Sen de gitmek istiyor musun?" diye sorduğu Josef, F.Bahçe'ye Pereira için değil kariyeri için geldiğini söylemişti.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:32
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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