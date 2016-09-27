 ‘Kazanmayı’ daha çok istiyor – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ‘Kazanmayı’ daha çok istiyor

    ‘Kazanmayı’ daha çok istiyor
    Kaybedilen maçında kaptırılan topların geriye kazanılma süresi 17 saniyeleri bulunca, sarı-lacivertli hoca bu konunun üzerinde ciddi şekilde durdu. Çalışmalar ise meyvesini verdi. Kasımpaşa maçında topların geriye kazanılma süresi zaman zaman 11 saniyeye kadar indi. Bu süre Gaziantep maçında 10 saniyeye kadar geriledi. Dick Advocaat bu sürenin daha da düşmesi durumunda yenilmez olacaklarını oyuncularına anlatıyor.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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