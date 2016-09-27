Kaptandan 3 yıllık imza
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile olan sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında 2013-2014 sezonundan bu yana forma giyen Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Melih'in Fenerbahçe formasını 3 yıl boyunca giymeye devam edeceği belirtilerek, "Kaptan Melih Mahmutoğlu'na, geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi, Fenerbahçe formasıyla birlikte kazanılacak yeni başarılarla dolu yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:49
- Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final
Toplam 10
Yorum
yorum farki hızlı ve pozisyon bilgisi yüksek iki stoper,sneijder ve selçuğun yerine çok iyi iki ortasahayla neden olmasın.diğer mevkilerimiz taşır zaten
- Van Persie piyangosu
Toplam 22
Yorum
t4532 Konuşulan para miktarları doğruysa, bunu yapacak çinli yönetici doktor gözetimine alınmalı. İçi boşalmış eski adamlara bu kadar para vermek pek aklı selim bir şey değil.
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 19
Yorum
fb olum sen kadıköye gelme
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