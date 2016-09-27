 Kaptandan 3 yıllık imza – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Kaptandan 3 yıllık imza

    Kaptandan 3 yıllık imza

    Kulübü, erkek basketbol takımının kaptanı ile olan sözleşmesini uzattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında 2013-2014 sezonundan bu yana forma giyen ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Melih'in formasını 3 yıl boyunca giymeye devam edeceği belirtilerek, "Kaptan Melih Mahmutoğlu'na, geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi, Fenerbahçe formasıyla birlikte kazanılacak yeni başarılarla dolu yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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