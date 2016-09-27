Kaptandan 3 yıllık imza

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında 2013-2014 sezonundan bu yana forma giyen Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Melih'in Fenerbahçe formasını 3 yıl boyunca giymeye devam edeceği belirtilerek, "Kaptan Melih Mahmutoğlu'na, geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi, Fenerbahçe formasıyla birlikte kazanılacak yeni başarılarla dolu yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.