Feyenoord maçı öncesi çağrı yaptı

FBTV'de açıklamalarda bulunan Miroslav Stoch canlı yayındayken, bir başka Slovak oyuncu Martin Skrtel de yayına bağlanarak hem Stoch hakkında hem de Feyenoord maçı hakkında görüşlerini dile getirdi. Skrtel, "Çok zor bir maç olacak, hazırız bu maça ve 3 puan için her şeyi yapacağız" dedi.

Stoch da Skrtel hakkında, "Martin'in gelmesiyle rahatladım. Onun Fenerbahçe'ye gelmesi benim için harika oldu. Avrupa Şampiyonası sırasında Fransa'da bana kulüple ilgili her türlü bilgiyi soruyordu. Ben de tavsiyeler verdim ve bunun sonucunda Fenerbahçeli oldu. Onunla birlikteyim ve ilk günden beri ona yardım ediyorum., İstanbul gerçekten çok büyük, dev bir şehir. Biz iki iyi arkadaşız. Umarım o bu kulüpte hep mutlu olur ve çok güzel kupalar kazanır o çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.



Forma rekabeti hakkında Stoch, "Kendimi iyi hissediyorum, sağlıklıyım ve her şey iyi benim için. Sezon başı 3 gol attım, harikaydı ama bu geçmişte kaldı. Şimdi iyi konsantre olup, iyi çalışıp fırsat bekleyeceğim. Umarım bu fırsat en kısa zamanda gelir. Ama takımda rekabet çok yüksek. Çok sayıda iyi oyunca var ve milli takımlara verdiğimiz oyunculardan da bunu anlayabilirsiniz. Bu durum hocamız açısından da çok zor, oyuncu seçiminde eminim zorlanıyordur. Ancak önümüzde çok maç var herkes bu takım için önemli olacak. Hocamızı da bunu söylüyor. Bekleyip görelim. Perşembe günü önemli bir maçımız var, ona konsantre olmuş durumdayız" diye konuştu.



Futbol oynadığı ülkeler hakkında ise Stoch, "Aslında İngiltere futbolunu herkes biliyor. Dünyanın en önemli liglerinden biri. Orada birkaç maça çıkma fırsatı buldum A takımlarla. Seviye çok üstte. Hollanda futbolu ise hiç değişmiyor. Her zaman aynı. Gençler için çok iyi bir tercih. Atak ve topla oyun oynanan iyi bir okul. O nedenle üst liglere hazırlanmak için ideal. Türkiye hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Ama buranın çok güzel ve iyi bir yer olduğunun anladım. Şu anda burada olmaktan dolayı mutluyum. Attığım gollerden sonra nasıl sevindiğimi herkes gördü. Onlar spontane, son derece doğal reaksiyonlardı ve burayı ne kadar sevdiğimi oradan anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Son olarak taraftarlara seslenen Miroslav Stoch, "Ben bu kulübü uzun zamandır biliyorum, taraftarlarını da biliyorum. Onlar benim için harikaydılar. Onlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet bu sezon harika bir başlangıç yapamadık. Ancak işler iyi gitmediğinde onlara daha çok ihtiyacımız var. Ben bu stadın hep dolu günlerinden hatırlıyorum. Umarım tekrar gelirler ve destek verirler. Burası bizim evimizi ve evimizin yeniden dolu olmasını istiyoruz. Umarım Feyenoord maçında tekrar dolu olur stadımız. Umarım onlara mutluluk vereceğiz oynayacağımız futbolla" diyerek sözlerini tamamladı.