Feyenoord maçı öncesi çağrı yaptı
Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch, stadın hep dolu günlerini hatırladıklarını, burasını kendi evleri gibi gördüklerini belirterek, Feyenoord maçıyla statlarının yeniden dolu olmasını istediklerini söyledi.
Stoch da Skrtel hakkında, "Martin'in gelmesiyle rahatladım. Onun Fenerbahçe'ye gelmesi benim için harika oldu. Avrupa Şampiyonası sırasında Fransa'da bana kulüple ilgili her türlü bilgiyi soruyordu. Ben de tavsiyeler verdim ve bunun sonucunda Fenerbahçeli oldu. Onunla birlikteyim ve ilk günden beri ona yardım ediyorum., İstanbul gerçekten çok büyük, dev bir şehir. Biz iki iyi arkadaşız. Umarım o bu kulüpte hep mutlu olur ve çok güzel kupalar kazanır o çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.
Forma rekabeti hakkında Stoch, "Kendimi iyi hissediyorum, sağlıklıyım ve her şey iyi benim için. Sezon başı 3 gol attım, harikaydı ama bu geçmişte kaldı. Şimdi iyi konsantre olup, iyi çalışıp fırsat bekleyeceğim. Umarım bu fırsat en kısa zamanda gelir. Ama takımda rekabet çok yüksek. Çok sayıda iyi oyunca var ve milli takımlara verdiğimiz oyunculardan da bunu anlayabilirsiniz. Bu durum hocamız açısından da çok zor, oyuncu seçiminde eminim zorlanıyordur. Ancak önümüzde çok maç var herkes bu takım için önemli olacak. Hocamızı da bunu söylüyor. Bekleyip görelim. Perşembe günü önemli bir maçımız var, ona konsantre olmuş durumdayız" diye konuştu.
Futbol oynadığı ülkeler hakkında ise Stoch, "Aslında İngiltere futbolunu herkes biliyor. Dünyanın en önemli liglerinden biri. Orada birkaç maça çıkma fırsatı buldum A takımlarla. Seviye çok üstte. Hollanda futbolu ise hiç değişmiyor. Her zaman aynı. Gençler için çok iyi bir tercih. Atak ve topla oyun oynanan iyi bir okul. O nedenle üst liglere hazırlanmak için ideal. Türkiye hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Ama buranın çok güzel ve iyi bir yer olduğunun anladım. Şu anda burada olmaktan dolayı mutluyum. Attığım gollerden sonra nasıl sevindiğimi herkes gördü. Onlar spontane, son derece doğal reaksiyonlardı ve burayı ne kadar sevdiğimi oradan anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Son olarak taraftarlara seslenen Miroslav Stoch, "Ben bu kulübü uzun zamandır biliyorum, taraftarlarını da biliyorum. Onlar benim için harikaydılar. Onlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet bu sezon harika bir başlangıç yapamadık. Ancak işler iyi gitmediğinde onlara daha çok ihtiyacımız var. Ben bu stadın hep dolu günlerinden hatırlıyorum. Umarım tekrar gelirler ve destek verirler. Burası bizim evimizi ve evimizin yeniden dolu olmasını istiyoruz. Umarım Feyenoord maçında tekrar dolu olur stadımız. Umarım onlara mutluluk vereceğiz oynayacağımız futbolla" diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: DHA
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 16:53
- Bizi haşat ederler
Toplam 26
Yorum
haşat edecekler zaten haşat edecekler feynort ve osmanlı acımaz
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 18
Yorum
gercekci fenerli neyin yorumunu yapsin, adam görmüyor mu takimin halini, gercekci olalim bence, gecin bu milli duygular geyiklerini. Azimle bevleden tasi bile deler derler ama burada rasyonel olmaliyiz. Arada ucurum var baktigimiz zaman iki takim arasinda. Ülke puani acisindan keske fener yense ama...Neyse bekleyip görecegiz...
- "Beşiktaş beraberliği züğürt tesellisi oldu"
Toplam 2
Yorum
arkadaşım.... sizinkiler tt arenaya çiçek bırakıp mı gidecekler? 200 tl ye bilet satıyorsun 5 tl lik koltukların mı hesabını yapıyorsun?
Feyenoord maçı öncesi çağrı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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