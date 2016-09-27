 Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş

    Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş

    'nin Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı karşılaşacağı 'da, bu sezonun flaş isimlerinden Nicolai Jorgensen'den iddialı açıklamalar geldi.

    'un ligde oynadığı 7 lig maçında 5 gol atıp, 3 de gol pası veren 25 yaşındaki forvet, İstanbul'daki atmosferden çekinmediğini söyledi. Danimarkalı golcü futbolcu, Kadıköy'de taraftar baskısının yüksek olduğu hatırlatılan bir soruya "Oradan korkmuyoruz. Cehennem gibi bir atmosferden bahsediyorsak demek ki onlar hiç De Kuip'e gelmemiş. Bu yüzden korkmamıza gerek yok" cevabını verdi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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