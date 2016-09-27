Fenerbahçe mola vermedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda takımı Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.30'da başlayacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.
Antrenman öncesinde saat 15.00'te teknik direktör Dick Advocaat ve 1 futbolcu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 13:59
- Töre’ye karşı çıktılar!
Toplam 12
Yorum
Beşiktaş Hemen geri alsın başkan ihtiyaç var Quaresma bir kanatta diğer kanatta Gökhan Töre oynar.
- Bizi haşat ederler
Toplam 17
Yorum
iceman lig başladı kaleye gelen her topu aldın içeri.
- Ekvador’un şampiyonu
Toplam 2
Yorum
aslan terbiyecisi sen kimsin be . hala kıskanıyor vede çekemiyorsun feneri o çok bariz belli. fenerin ölüsünden bile korkuyorsunuz
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