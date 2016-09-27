Fenerbahçe mola vermedi

Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.30'da başlayacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.



Antrenman öncesinde saat 15.00'te teknik direktör Dick Advocaat ve 1 futbolcu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.