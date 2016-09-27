Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Harun Tekin: Güneş'in yeri bende ayrı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Harun Tekin hiçbir zaman Beşiktaş'ın 1 numaralı kalecisi olamaz.Çok iyi kaleci olsa da olamaz.Çünkü sistemin kalecisi değil.Bakın 4 büyüklere her kaleci sistemin bir parçasıdır.Bunu belli eden O harfidir.O harfi bir grubu temsil eder.Deli saçması değil tesadüf de değil: tOlga,Onur,fernandO,vOlkan
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 32
Yorum
antep bırak bu boş agızları ya antepliymiş golü attık nerdeyse aglayacaktın fenere gol attık diye
- Bizi haşat ederler
Toplam 32
Yorum
aslan avrupadakiler zaten yemez haşat edecekler gidecekler...
Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.