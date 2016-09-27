 Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , Avrupa Ligi’nde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

    , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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