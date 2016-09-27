 Emenike’nin yaşam koçu Sow – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Emenike’nin yaşam koçu Sow

    Emenike’nin yaşam koçu Sow

    Nijeryalı yıldızın yükselişinde takım içindeki rakibi Moussa Sow’un etkisi büyük. Yedek kalmayı umursamayan Sow, Emenike’ye adeta ‘yaşam koçluğu’ yapıyor.

    Emenike kiralık oynadığı West Ham'dan geri döndüğünde akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Geçmişteki sorunları yeniden yaşatacağından endişe duyulmuştu. Ancak Nijeryalı yıldız, böyle düşünenleri mahcup etti. 'ya iki karşılaşmada 3 gol atan Emenike, ligde de golleri sıralamaya başladı. Önce , sonra filelerini havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, önlenemez bir yükselişe geçti.

    ÇOK İYİ ARKADAŞLAR
    Fernandao'nun sakatlanması, Robin van Persie'nin ise kadroya girememesi nedeniyle kendisine bir anda ilk 11'de yer bulan Emenike'nin bu yükselişinden yedek kalan Sow'un etkisi ise büyük. Senegalli forvet, yedek bırakılması umursamayıp takım arkadaşını sahiplendi, ona adeta yaşam koçluğu yaptı. Her gol atışlarında birbirlerine koşmaları bundan. İkili, dışarıda da birlikte vakit geçirmeye gayret ediyor.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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