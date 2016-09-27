Emenike’nin yaşam koçu Sow
Nijeryalı yıldızın yükselişinde takım içindeki rakibi Moussa Sow’un etkisi büyük. Yedek kalmayı umursamayan Sow, Emenike’ye adeta ‘yaşam koçluğu’ yapıyor.
ÇOK İYİ ARKADAŞLAR
Fernandao'nun sakatlanması, Robin van Persie'nin ise kadroya girememesi nedeniyle kendisine bir anda ilk 11'de yer bulan Emenike'nin bu yükselişinden yedek kalan Sow'un etkisi ise büyük. Senegalli forvet, yedek bırakılması umursamayıp takım arkadaşını sahiplendi, ona adeta yaşam koçluğu yaptı. Her gol atışlarında birbirlerine koşmaları bundan. İkili, dışarıda da birlikte vakit geçirmeye gayret ediyor.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:02
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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