 Ekvador’un şampiyonu – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Ekvador’un şampiyonu

    Ekvador’un şampiyonu
    , Güney Amerika Ülkesi Ekvador'da şampiyon oldu! 2011'de Ekvador'da yaşayan Fenerbahçeli bir Türk tarafından kurulan ve renkleri sarı-lacivert olan isimli takım, bulunduğu ligde şampiyon olarak bir üst lige yükseldi. 'nin Ekvador Büyükelçisi Korkut Güngen, başkan 'a bir mektup gönderip takımın Ekvador 4. Ligi'nde şampiyonluğunu bildirdi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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