 Bizi haşat ederler – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Bizi haşat ederler

    Bizi haşat ederler

    Volkan Demirel, G.Antep maçının devre arasında kaçan gollere isyan etti: Pozisyona girip girip atamazsanız ve Osmanlı bizi haşat eder.

    'nin deneyimli kaptanı Volkan Demirel, 2-1 kazanılan Gaziantepspor karşılaşmasının devre arasında takım arkadaşlarına patladı.
    İlk yarıda birçok pozisyon bulunmasına rağmen gole çevrilememesine kızan tecrübeli file bekçisi, soyunma odasına gitmeyi bile bekleyemedi. Koridorda sinirli bir şekilde yürürken bir anda arkasına dönüp "Pozisyona giriyorsunuz giriyorsunuz atamıyorsunuz. Böyle devam ederseniz hem Feyenoord hem de Osmanlı bizi haşat eder" diyerek boş yere harcanan ataklara isyan etti. Son vuruşlarda arkadaşlarına kızan Volkan Demirel'in uyarılarını soyunma odasında da sürdürdüğü öğrenildi.


    Emre BOL
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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