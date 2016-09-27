 Avrupa ringlerine F.Bahçe damgası – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Avrupa ringlerine F.Bahçe damgası

    Avrupa ringlerine F.Bahçe damgası
    21 ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadele ettiği Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın final gününe F.Bahçeli boksörler damga vurdu. Milli boksörler Beyza Saracoğlu, Ayten Çumentor, Urguya Us ve Çağla Aluç, Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası finalinde rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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