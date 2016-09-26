Ziyech, Ajax’ta döktürüyor
F.Bahçe'nin Twente ile bonserviste anlaşamayınca Ajax'a kaptırdığı Hakim Ziyech, yeni takımında da şovuna devam ediyor. 23 yaşındaki Faslı 10 numara, Ajax'ın önceki gün evinde Zwolle'yi 5-1 yendiği maçta 3 asistle yıldızlaştı. Bu sezon 9 resmi maçta forma giyen Ziyech, henüz sezon başı olmasına rağmen 8 asist yaptı, 3 de gol attı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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