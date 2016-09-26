 Ziyech, Ajax’ta döktürüyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ziyech, ’ta döktürüyor

    Ziyech, Ajax’ta döktürüyor
    F.Bahçe'nin ile bonserviste anlaşamayınca 'a kaptırdığı Hakim Ziyech, yeni takımında da şovuna devam ediyor. 23 yaşındaki Faslı 10 numara, Ajax'ın önceki gün evinde Zwolle'yi 5-1 yendiği maçta 3 asistle yıldızlaştı. Bu sezon 9 resmi maçta forma giyen Ziyech, henüz sezon başı olmasına rağmen 8 asist yaptı, 3 de gol attı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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