U21’ler mağlup

U21 Ligi'nin 5. hafta maçında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta F.Bahçe, Gaziantepspor'a 4-3 yenildi. Sarı-lacivertli takımın gollerini Ahmethan Köse, Çağrı ve Batuhan attı. Fenerbahçe böylece ligde ilk kez kaybetti.