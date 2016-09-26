 U21’ler mağlup – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    U21’ler mağlup

    U21’ler mağlup
    U21 Ligi'nin 5. hafta maçında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta F.Bahçe, Gaziantepspor'a 4-3 yenildi. Sarı-lacivertli takımın gollerini Ahmethan Köse, Çağrı ve Batuhan attı. Fenerbahçe böylece ligde ilk kez kaybetti.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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