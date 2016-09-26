 Tribünler yine boş – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tribünler yine boş

    Tribünler yine boş

    Sarı-lacivertli yönetim, dün dolu bir stat bekliyordu ama taraftar maça yine fazla ilgi göstermedi; Ülker Stadı’nın tribünleri boş kaldı.

    taraftarları en ucuz bilet 50 lira yapılmasına ve tüm çağrılara rağmen tribünleri bir türlü doldurmuyor. Sarı- lacivertli takım, bu sezon sahasındaki beşinci karşılaşmayı da yarımın altında kapasiteyle oynadı. Monaca, Grasshoppers, Kayseri ve Bursa maçlarından sonra dün de tribünler boş kaldı. Gaziantep karşılaşmasını 20 binin altında bir taraftar topluluğu izledi.

    SADECE 10 ANTEPLİ
    Maça gelenler ise coşkuluydu. Maçtan önce tüm futbolcuları tek tek tribünlere davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan, Gaziantepspor'un 10 taraftarı da deplasman tribününde takımlarına destek oldu.

    5-1'LİK GALİBİYET BiLE STADI DOLDURAMADI
    F.Bahçeli taraftarlar, geçen haftaki 5-1'lik galibiyetine rağmen maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerdeki geniş boşluklar dikkat çekti.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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