Taraftar haklı
F.Bahçe sadece kazandı. Peki işin görsel yanı ne olacak? Seyirci kahrolacağına gelmiyor, haklılar!
Fenerbahçe bildiğiniz gibi... İte kaka...
Her şeyi bir tarafa bırakalım, Fenerbahçe seyircisi maça gitmiyor.
Sebebi de takımının kötü futbol oynaması.
Diyorlar ki; kahrola kahrola maç seyredeceğimize, tırnaklarımızı yiye yiye maç seyredeceğimize gitmeyiz daha iyi. Hatta televizyondan da seyretmiyor çoğu. Haklılar mı?
Haklılar. Neden?
Belli bir ekonomin olur, bazı şeyleri yapamazsın, para harcayamazsın, iyi futbolcular alamazsın iyi oynayamazsın.
Ama bu kadar para harcayıp, sonunda böyle bir takım kurup ve böyle futbol oynarsan, seyirci maça gelmez.
Gaziantep aman aman bir takım değil. Belli şartlarda kurulu bir takım. Fenerbahçe'nin sıkletinde değil. Ama onların da kafa yapıları arızalı.
BU ORTA SAHA İLE ZOR
İkinci yarı başlıyor, 1-0 mağluplar.
Biraz top oynamaya başlıyorlar, topu gezdiriyorlar, Fenerbahçe bütün hatlarıyla dökülüyor. Golü de buluyorlar. Öldürücü darbeyi vursalar Fenerbahçe nakavt olacak.
Hep küçük düşünce var ya ufak olsun benim olsun. Başlıyorlar topa vurmaya.
Bakınız, beyler! İstanbul'da üç büyüklerden puan alacaksanız topa uzun uzun vurarak alamazsınız. Pas yaparak, topa basarak, boşa çıkarak, rakibi eksilterek oynarsanız ancak puan alabilirisniz. Gaziantep saçma sapan işler yapmaya başlayınca hiç olmayacak bir korner oluyor. Haliyle de duran toptan bir gol. Sonra Antep 2-1 mağlubiyete düşünce bu sefer yine pas yapmaya başlıyorlar, topa vurmamaya başlıyorlar, Fenerbahçe gene oyundan düşüyor.
Sarı-lacivertlilerin bu orta saha yapısıyla başarılı olması zor. Ne yapacakları onların sorunu. Ama yarın biraz ciddi takımlarla oynayınca bütün hatalar gözükecek. Geçen hafta 2. Lig'e düşecek Kasımpaşa ile oynadılar, herkes methiyeler yazdı. Peki dün akşam ne oldu? Yine aynı görüntüler.
Fenerbahçe Yönetimi'nin ne yapıp edip seyirciye çözüm bulması gerekir. Ama bunu kim yapacak?
Bu yönetim ve başkan bütün diğer taraftarları ve takımları Fenerbahçe'ye karşı bir cephe haline getirdiler. Aslında bunu yapmak büyük bir başarı! Kolay kolay kimse yapamaz. Hangi takım şampiyonluğa oynarsa diğer bütün takımlar onun yanında hareket edip, Fenerbahçe'ye cephe alıyorlar. Peki bu bir organize iş mi? Hayır. Bu, verilen saçma sapan beyanatlar ve ikili münasebetlerin sonucu. Olayı yalnız sahada ararsak çözemeyiz. Saha dışı da saha içine yansıyor.
Dün gece Fenerbahçe sadece maç kazandı. Şunu diyebilirsiniz. Ben maç kazanayım da öyle veya böyle kazanayım. Bu işin görsel yanı ne olacak? Zevki ne olacak, keyfi ne olacak? Önceki gece Beşiktaş-Galatasaray maçı seyrettik. Çok mu kaliteliydi?
Hayır ama hiç olmazsa görsel bir şeyler vardı. Dün gece görsel ne vardı, bana birileri bir şey söylesin dişimi kırayım.
Veya diyeyim ki siz gördünüz ben göremedim, pardon! Fenerbahçe bu kafa yapısıyla bu sene pardonu sezon sonu gelmeden söyleyeceğe benziyor.
'AVANTAJ' HIZ KATAR
Bu sene hakemlere herhalde biraz avantaj uygulayın dediler.
Fırat Aydınus da dün buna uydu. Aslında iyi de bir olay.
İkili mücadelelerde avantaj kuralını uygulamanın yüzde 10 hata riski olabilir. Ama hiç olmazsa zaten seyir zevki olmayan futbolumuzda biraz tempolu karşılaşmalar seyrederiz.
Her şeyi bir tarafa bırakalım, Fenerbahçe seyircisi maça gitmiyor.
Sebebi de takımının kötü futbol oynaması.
Diyorlar ki; kahrola kahrola maç seyredeceğimize, tırnaklarımızı yiye yiye maç seyredeceğimize gitmeyiz daha iyi. Hatta televizyondan da seyretmiyor çoğu. Haklılar mı?
Haklılar. Neden?
Belli bir ekonomin olur, bazı şeyleri yapamazsın, para harcayamazsın, iyi futbolcular alamazsın iyi oynayamazsın.
Ama bu kadar para harcayıp, sonunda böyle bir takım kurup ve böyle futbol oynarsan, seyirci maça gelmez.
Gaziantep aman aman bir takım değil. Belli şartlarda kurulu bir takım. Fenerbahçe'nin sıkletinde değil. Ama onların da kafa yapıları arızalı.
BU ORTA SAHA İLE ZOR
İkinci yarı başlıyor, 1-0 mağluplar.
Biraz top oynamaya başlıyorlar, topu gezdiriyorlar, Fenerbahçe bütün hatlarıyla dökülüyor. Golü de buluyorlar. Öldürücü darbeyi vursalar Fenerbahçe nakavt olacak.
Hep küçük düşünce var ya ufak olsun benim olsun. Başlıyorlar topa vurmaya.
Bakınız, beyler! İstanbul'da üç büyüklerden puan alacaksanız topa uzun uzun vurarak alamazsınız. Pas yaparak, topa basarak, boşa çıkarak, rakibi eksilterek oynarsanız ancak puan alabilirisniz. Gaziantep saçma sapan işler yapmaya başlayınca hiç olmayacak bir korner oluyor. Haliyle de duran toptan bir gol. Sonra Antep 2-1 mağlubiyete düşünce bu sefer yine pas yapmaya başlıyorlar, topa vurmamaya başlıyorlar, Fenerbahçe gene oyundan düşüyor.
Sarı-lacivertlilerin bu orta saha yapısıyla başarılı olması zor. Ne yapacakları onların sorunu. Ama yarın biraz ciddi takımlarla oynayınca bütün hatalar gözükecek. Geçen hafta 2. Lig'e düşecek Kasımpaşa ile oynadılar, herkes methiyeler yazdı. Peki dün akşam ne oldu? Yine aynı görüntüler.
Fenerbahçe Yönetimi'nin ne yapıp edip seyirciye çözüm bulması gerekir. Ama bunu kim yapacak?
Bu yönetim ve başkan bütün diğer taraftarları ve takımları Fenerbahçe'ye karşı bir cephe haline getirdiler. Aslında bunu yapmak büyük bir başarı! Kolay kolay kimse yapamaz. Hangi takım şampiyonluğa oynarsa diğer bütün takımlar onun yanında hareket edip, Fenerbahçe'ye cephe alıyorlar. Peki bu bir organize iş mi? Hayır. Bu, verilen saçma sapan beyanatlar ve ikili münasebetlerin sonucu. Olayı yalnız sahada ararsak çözemeyiz. Saha dışı da saha içine yansıyor.
Dün gece Fenerbahçe sadece maç kazandı. Şunu diyebilirsiniz. Ben maç kazanayım da öyle veya böyle kazanayım. Bu işin görsel yanı ne olacak? Zevki ne olacak, keyfi ne olacak? Önceki gece Beşiktaş-Galatasaray maçı seyrettik. Çok mu kaliteliydi?
Hayır ama hiç olmazsa görsel bir şeyler vardı. Dün gece görsel ne vardı, bana birileri bir şey söylesin dişimi kırayım.
Veya diyeyim ki siz gördünüz ben göremedim, pardon! Fenerbahçe bu kafa yapısıyla bu sene pardonu sezon sonu gelmeden söyleyeceğe benziyor.
'AVANTAJ' HIZ KATAR
Bu sene hakemlere herhalde biraz avantaj uygulayın dediler.
Fırat Aydınus da dün buna uydu. Aslında iyi de bir olay.
İkili mücadelelerde avantaj kuralını uygulamanın yüzde 10 hata riski olabilir. Ama hiç olmazsa zaten seyir zevki olmayan futbolumuzda biraz tempolu karşılaşmalar seyrederiz.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Katar gibiydi
Toplam 21
Yorum
gfb Skor bizim için ok iyi oldu.Gerisi traş.Ha maç Beşiktaşın hakkıydı o ayrı.Saçma savunma ile yediği 2 gol dışında
- Chedjou gidiyor
Toplam 9
Yorum
hagi 10 vida- serdar aziz ikilisi olmlaı defansta
- TT Arena başka
Toplam 17
Yorum
sportif Bu nasıl bir kafa.Sow için Fener , Q7 için Beşiktaş tribünleri en iyi tribün en iyi taraftardır. Sneijder kalkıp bu bahsi açtğına göre atmosfer fena korkutmuş kıskandırmışdir
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